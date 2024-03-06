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Türkiye
TRT Haber 06.03.2024 19:41

79 yaşındaki kadının cumhurbaşkanı sevgisi güvenlik kamerasına yansıdı

Kayseri'de yaşayan 79 yaşındaki İsmi Bulduk'un cumhurbaşkanı sevgisi güvenlik kameralarına yansıdı. Yaşlı kadın sevgisini, seçim ofisi önünde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın flamadaki fotoğrafını öperek gösterdi. Görüntülerin ardından TRT Haber'e konuşan Bulduk, Erdoğan'ı oğlu gibi sevdiğini söyledi.

Kayseri'nin İncesu ilçesinde yaşayan 79 yaşındaki İsmi Bulduk seçim ofisi önündeki parti flamasının yanına gitti. Bulduk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın buradaki fotoğrafını önce sevdi, daha sonra öptü.

O anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Bulduk'un evinde de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafları yer alıyor. Yaşlı kadın, Cumhurbaşkanı'nı oğlu gibi seviyor.

Bulduk, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok sevdiğini belirterek, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını görüp öptüm. O benim oğlum, onu çok seviyorum. O benim ciğerim. Dünya bir yana Recep Tayyip Erdoğan bir yana" dedi.

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79 yaşındaki kadının cumhurbaşkanı sevgisi güvenlik kamerasına yansıdı
79 yaşındaki kadının cumhurbaşkanı sevgisi güvenlik kamerasına yansıdı
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