79 yaşındaki kadının cumhurbaşkanı sevgisi güvenlik kamerasına yansıdı

Kayseri'nin İncesu ilçesinde yaşayan 79 yaşındaki İsmi Bulduk seçim ofisi önündeki parti flamasının yanına gitti. Bulduk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın buradaki fotoğrafını önce sevdi, daha sonra öptü.

O anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Bulduk'un evinde de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafları yer alıyor. Yaşlı kadın, Cumhurbaşkanı'nı oğlu gibi seviyor.

Bulduk, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok sevdiğini belirterek, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını görüp öptüm. O benim oğlum, onu çok seviyorum. O benim ciğerim. Dünya bir yana Recep Tayyip Erdoğan bir yana" dedi.