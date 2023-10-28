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Türkiye
TRT Haber 28.10.2023 08:31

76 ilde silah kaçakçılarına yönelik "Mercek" operasyonu: 1858 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 76 ilde silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen "Mercek" operasyonda 1858 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

76 ilde silah kaçakçılarına yönelik "Mercek" operasyonu: 1858 gözaltı

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ETİKETLER
Kaçakçılık Bireysel Silahlanma Ali Yerlikaya
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