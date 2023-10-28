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28.10.2023 08:31
, 28.10.2023 08:34
SON GÜNCELLEME
28.10.2023 08:34
76 ilde silah kaçakçılarına yönelik "Mercek" operasyonu: 1858 gözaltı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 76 ilde silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen "Mercek" operasyonda 1858 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.
Ayrıntılar geliyor...
ETİKETLER
Kaçakçılık
Bireysel Silahlanma
Ali Yerlikaya
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