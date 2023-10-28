İsrail'in Gazze'ye saldırıları yurt genelinde protesto edildi

Anadolu Gençlik Derneğinin (AGD) çağrısı üzerine yüzlerce dernek üyesi İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu önünde toplandı.

Burada açıklama yapan AGD İstanbul İl Başkanı Mehmet Yaroğlu, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınayarak, "Allah'tan korkmuyor musunuz? Mescid-i Aksa'mız işgal altında. Günlerdir kardeşlerimiz soykırıma tabi tutuluyor" dedi.

HÜDA PAR İstanbul İl Başkanı Erdal Elibüyük de "Hamas'la, İzzeddin el-Kassam'la beraber olmayı, yan yana durmayı şeref ve izzet biliyoruz" ifadesini kullandı.

Yeniden Refah Partisi İstanbul İl Başkanı Mustafa Doğan da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto ettiklerini söyledi.

Açıklamaların ardından bir süre daha protestolarını sürdüren gruptakiler, daha sonra dağıldı.

Ankara

Ankara Filistin Dayanışma Platformunun çağrısıyla bir araya gelen birçok sivil toplum kuruluşu (STK), İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.

Amerika Birleşik Devletlerinin (ABD) Ankara Büyükelçiliği önünde toplanan grup, Türk ve Filistin bayrakları kaldırarak, İsrail ve ABD aleyhinde slogan attı.

Çok sayıda STK temsilcisinin konuşma yaptığı eylemde, Filistinliler için dua edildi.

Grup, büyükelçilik binası önünde namaz kıldıktan sonra dağıldı.

Adana

HÜDA PAR Adana İl Başkanlığı öncülüğünde bazı sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle merkez Seyhan ilçesindeki 5 Ocak Meydanı'nda toplanan vatandaşlar, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını yoğunlaştırmasına tepki gösterdi.

Filistin ve Türk bayrakları taşıyan katılımcılar, İsrail ve ABD karşıtı slogan attı, tekbir getirdi.

Burada bir konuşma yapan HÜDA PAR Adana İl Başkanı Salih Demir, İsrail'in, tüm dünyanın gözü önünde Filistin'de soykırım ve insanlık suçu işlediğini söyledi.

Sakarya

Sakarya 15 Temmuz Meydanı'nda toplanan vatandaşlar Filistinliler için dua etti.

Türk bayrağı ve Filistin bayrağı taşıyan grup, İsrail karşıtı sloganlar attı.

Grup adına açıklama yapan Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Sakarya Şube Başkanı Celal Aydın, Filistinliler için alanlarda toplandıklarını, zulme karşı attıkları her adım ve eylemlerinin kendilerini yeniden dirilteceğini söyledi.

Bursa

Bursa'da, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının yoğunlaşması protesto edildi.

15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda toplanıp Türkiye ve Filistin bayrakları açan vatandaşlar, "Katil İsrail Filistin'den defol" şeklinde sloganlar attı.

Tekbir getiren gruptakiler, Filistinliler için dua edip dağıldı.

Samsun

Samsun Büyük Cami önünde toplanan vatandaşlar ellerindeki Türk ve Filistin bayraklarıyla sloganlar atarak İsrail’in saldırılarını protesto etti.

"Kahrolsun İsrail" sloganı atılan protestolarda Gazze ve Batı Şeria’dan son bilgiler aktarıldı.

Eylemde dua edilerek tüm dünyadaki Müslümanlara çağrıda bulunuldu.

Gazze'nin bombalanmasına tepki gösteren katılımcılar, "Katil İsrail" sloganı atarken zaman zaman tekbir de getirdi.

Çorum

Hürriyet Meydanı'nda toplanan Anadolu Gençlik Derneği (AGD) üyesi bir grup, saldırıları protesto ederek pankart açtı.

"Mehmetçik Aksa'ya", "Ümmet uyuma, Filistin'e sahip çık" şeklinde sloganlar atan grup, İsrail bayrağı yaktı.

Grup adına açıklama yapan AGD Çorum Şube Başkanı Mehmet Göle, İsrail'in saldırıları nedeniyle Gazze'de elektrik, su, internet hatlarının kesildiğini söyledi.

Antalya

Antalya'da toplanan gruplar, İsrail'in abluka altındaki Gazze'ye saldırılarına tepki gösterdi.

Muratpaşa ilçesi Kazım Özalp Caddesi'nde toplanan Kudüs platformu üyesi grup, sloganlar atarak İsrail aleyhinde pankartlar açtı.

Grup adına basın açıklaması yapan Hakan Üngel, 7 Ekim'den bu yana alanlarda olduklarını belirterek, her zaman mazlumların yanında bulunduklarını söyledi.

Adıyaman

Adıyaman’daki Demokrasi Parkı'nda toplanan vatandaşlar da İsrail’in abluka altındaki Gazze’ye saldırılarını protesto etti.

Tekbirler getirerek saldırıları kınayan vatandaşlar, saldırılarda hayatını kaybedenler için Kuran'ı Kerim okuyup dua etti.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta Necip Fazıl Kültür Merkezi önünde toplanan sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

Ellerinde çeşitli döviz ve pankartlar bulunan, Filistin ile Türk bayrakları taşıyan vatandaşlar, İsrail aleyhine sloganlar attı, tekbir getirdi.

Gruptakiler, gösterilerin ardından dağıldı.

Malatya

Malatya'da ise Kernek Meydanı Karagözler Camisi önünde toplanan vatandaşlar, İsrail'in Gazze'ye saldırını protesto etti.

Ellerindeki Türk ve Filistin bayraklarıyla slogan atan grup, tekbirler getirerek, saldırılarda ölen Filistinliler için dua etti.