71 ilde uyuşturucu operasyonu: Zehir taciri 844 şüpheliye tutuklama

İçişleri Bakanlığı, uyuşturucu satıcılarına yönelik 71 ilde operasyon düzenlendiğini duyurdu.

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde yapılan operasyonlara 1955 ekip, 4 bin 800 personel, 17 hava aracı ve 43 narkotik dedektör köpeği katıldı.

Son 10 günde düzenlenen operasyonlarda 832 kg uyuşturucu madde ile 425 bin 419 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyon sonucu 1302 şüpheli yakalandı, 844'ü tutuklandı. 140'ı hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Bakanlık yaptığı açıklamada mücadelenin kararlılıkla süreceğini vurguladı:

"Gençlerimizin geleceğini korumak, ailelerimizin huzurunu sağlamak için zehir tacirlerine yönelik mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz. Kahraman polislerimizi, Narkotik Başkanlığımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz."