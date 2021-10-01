Haber Giriş: 1 Ekim 2021 Cuma 17:45Son Güncelleme: Kaynak: DHA
7 yaşındaki oğluna otomobil kullandıran babaya ceza
[Fotoğraf: DHA]
Samsun'da 7 yaşındaki oğluna otomobil kullandırdığı anları sosyal medyada paylaşan kişiye 2 bin 698 TL ceza kesildi.
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ersin U.'nun 7 yaşındaki oğluna otomobil kullandırıp telefonla çektiği görüntüleri sosyal medyada paylaşmasının ardından inceleme başlattı.
Görüntüleri inceleyen ekipler, Ersin U.'yu gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından hakkında "Trafik ve genel güvenliğini tehlikeye düşürmek" suçlarından toplam 2 bin 698 TL cezai işlem uygulanan Ersin U., serbest bırakıldı.
Etiketler: Sosyal Medya
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