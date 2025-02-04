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Türkiye
DHA 04.02.2025 09:50

7 milyonluk şüphe: Tuttuğu özel dedektifler dolandırıcı çıktı

İstanbul'da, eşinin kendisini aldattığından şüphelenen kadın, internet üzerinden ulaştığı sözde 'özel dedektifler' tarafından 7 milyon TL dolandırıldı.

7 milyonluk şüphe: Tuttuğu özel dedektifler dolandırıcı çıktı

İstanbul'da yaşayan ismi açıklanmayan kadın, eşinin kendisini aldattığından şüphelenerek internet üzerinden özel dedektif araştırması yaptı. Bu süreçte, kendisini dedektif olarak tanıtan kişiler kadına, eşinin silinen mesajlarını geri getirerek olayını aydınlatabileceklerini söyledi.

Şüpheliler, üç paket şeklinde dedektiflik programı satın alması gerektiğini söyledikleri kadını, farklı zamanlarda aldıkları paralarla toplam 7 milyon TL dolandırdı. Kadının şikayeti üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Çete lideri kolundaki alçıdan tanındı

Soruşturma kapsamında Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro ekipleri, sözde 'özel dedektiflik' yaptıkları belirlenen 7 şüpheliyi tespit etti. Şüphelilerin takibi zorlaştırmak için farklı hesaplar arasında para transferi yaptığı, ATM'den para çekerken tanınmamak için motosiklet kaskı taktığı ve banka içerisinden nakit para çektikleri öğrenildi.

Güvenlik kameralarını da incelemeye alan ekipler, dolandırıcılık çetesi liderinin kolunun alçıya sarılı olduğu bilgisine ulaştı. Polis ekipleri, düzenledikleri operasyonla şüphelileri yakalayıp, gözaltına aldı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede, çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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