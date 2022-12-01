Hırsızlık olayı Aksaray’ın Gülağaç ilçesine bağlı Çatalsu köyünde yaşandı.

Çatalsu köyünde yaşayan, tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlayan Ramazan Genç köy yakınlarındaki tarlasına gitti.

Tarlasında sulamada kullandığı 4 adet güneş enerjisi panelinin yerinde olmadığını fark eden Ramazan Genç, panellerin çalındığını anlayınca jandarmayı arayarak ihbarda bulundu.

İhbar üzerine harekete geçen Aksaray İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) dedektifleri ve Gülağaç İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri kısa sürede olay yerine gelerek inceleme başlattı.

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde detaylı araştırma ve sorgulama başlatan ekipler, panellerin Gülağaç ilçesine bağlı Gökçe köyünde yaşayan Şükrü Ü. isimli şahsın almış olabileceğini belirledi.

Şahıs üzerinde araştırma ve inceleme başlatan jandarma ekipleri, şahsı gece yarısı traktörle seyrederken 2 köy arasında buldu.

7 kilometre lastik izi sürüldü

Kendisini sorgulayan jandarma ekiplerine traktörle tarlasına gübre götürdüğünü söyleyen Şükrü Ü.’nün traktör ve römorkunda inceleme yapan ekipler traktör ve römorkta her hangi bir gübre izine rastlamadı.

Jandarma 7 kilometre lastik izi sürdü Traktörde gübre izleri yerine 2 adet kürekle karşılaşan JASAT ekiplerinin şüphesi daha da arttı.

Gözaltına alınan şahıs, jandarma aracına bindirildi. Şahıs jandarma aracında bekletilirken diğer jandarma ekipleri, lastik izlerinden traktörün geldiği yöne doğru iz sürmeye başladı.

Panelleri tarlaya gömmüş

Yaklaşık 7 kilometre boyunca lastik izi süren jandarma ekipleri, izlerin bitiminde kendilerini tarlanın ortasında buldu.

Traktörün lastik izlerinin bittiği yerde römorkta ele geçirilen küreklerle işe koyulan jandarma ekipleri, tarlayı kazmaya başladı.

Ekipler, çok geçmeden panellerin izine ulaştı. Tam ve eksiksiz olarak ele geçirilen güneş panelleri savcılık koordinesinde sahibine teslim edildi.

Gözaltına alınan şüpheli sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü. Şüpheli şahıs, işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.