7 ilde 'vize işlem ücreti dolandırıcılığı'na operasyon: 65 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonunun Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde yürütüldüğünü belirtti.
Dolandırıcıların, vize başvurularını kabul etmeye yetkili firmaların ismini kullanarak kendi kurdukları çağrı merkezleri aracılığıyla “Vize İşlem Ücreti” adı altında para talep ettikleri belirlendi.
Ülke genelinde 2 bin 12 mağdurdan yaklaşık 100 milyon lira haksız kazanç sağlayan 77 şüpheli tespit edildi.
Bunun üzerine İzmir polisi, 7 ilde yaptığı eş zamanlı operasyonda 65 şüpheliyi yakaladı.
Yapılan aramalarda muhtelif miktarda nakit para, ruhsatsız tabanca ve dijital materyal ele geçirildi.