Edirne'de tır park halindeki 2 kamyonete çarptı: 4 ölü

Kaza, 04.30 sıralarında Keşan-Gelibolu kara yolu Yerlisu köyü kavşağı yakınlarında meydana geldi.

Gelibolu'dan, Keşan yönüne seyreden Gencay Eren yönetimindeki tır, Yerlisu köyü kavşağı yakınlarında yolun sağında park halinde bulunan arı kovanı yüklü iki kamyonete çarptı.

Kazada kamyonetin patlayan lastiğini değiştiren Doğan Menteşe, oğulları Okan ve Hakan Menteşe ile yanlarında işçi olarak çalışan Buluthan Aydın olay yerinde hayatını kaybetti. Tır sürücüsü Eren ise yaralandı. İhbarla olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, devrilen kovanlardan çıkan arılar nedeniyle olay yerine girmekte güçlük çekti. Sürücü Eren, ambulansla kaldırıldığı Keşan Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı. Olaya müdahale eden ve arıların soktuğu 2 sağlık ve 1 itfaiye personeli de hastanede tedaviye alındı.

Arı kovanları ise olay yerine gelen arıcılar tarafından başka kamyonetlere aktarıldı. Kazada hayatını kaybedenlerin Muğla'nın Köyceğiz ilçesi Döğüşbelen Mahallesi'nden bal üretimi için Edirne'ye gittikleri öğrenildi. Cenazeler, savcı ve polisin incelemesinin ardından Keşan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.