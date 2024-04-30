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Türkiye
AA 30.04.2024 11:48

7 ilde telefon dolandırıcılarına operasyon: 21 gözaltı

Şanlıurfa merkezli 7 ilde düzenlenen telefon dolandırıcılığı operasyonunda 21 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonla, 7 milyon 560 bin liralık mağduriyetin önüne geçildiği öğrenildi.

7 ilde telefon dolandırıcılarına operasyon: 21 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, telefonla aradıkları kişilere kendilerini polis, hakim ve savcı olarak tanıtarak dolandırıcılık yapanlara yönelik operasyon düzenledi.

Şanlıurfa merkezli İstanbul, İzmir, Adana, Bursa, Sinop ve Kocaeli'de belirlenen 23 adrese eş zamanlı düzenlenen şafak operasyonunda 21 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 19 cep telefonu, 21 SIM kart, bir dizüstü bilgisayar ile 2 flash bellek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemleri için emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Operasyonla, 7 milyon 560 bin liralık mağduriyetin önüne geçildiği öğrenildi.

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Şanlıurfa Dolandırıcılık Sinop Kocaeli İstanbul İzmir Adana Bursa
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