7 il için 'sarı' uyarı: Kuvvetli yağışa dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kuvvetli yağışa karşı 7 kente "sarı" kod uyarısında bulundu.

Yetkililer, ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı.

İşte sarı kodla uyarılan iller: Balıkesir, Çanakkale, Edirne, İzmir, Kırklareli, Muğla, Tekirdağ.

Sarı kod uyarısı

Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.