AA 23.10.2025 07:12

Ehliyetsiz sürücünün kullandığı araç hurdaya döndü: 1 ölü, 4 yaralı

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde ehliyetsiz sürücü Öykü Şahin’in direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yoldan çıkıp takla attı. Kazada hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Şahin hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

Ehliyetsiz sürücünün kullandığı araç hurdaya döndü: 1 ölü, 4 yaralı

Kızılinler Mahallesi Sarıcabayır mevkisinde, sürücüsü henüz belirlenemeyen SUV tipi araç, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesiyle şarampole devrildi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde 13 yaşındaki Öykü Şahin'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Kaza yapan cipten yaralı olarak kurtarılan A.D., A.S. ve H.D.Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne, E.K. ise Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Eskişehir Trafik Kazası
