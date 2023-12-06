Çok Bulutlu 7.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
İHA 06.12.2023 22:40

7 aracın lastiğini patlattı, yakalanınca "sanki adam öldürdük" dedi

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde 7 aracın tekerini bıçakla patlatarak zarar veren şahıs polis ekiplerince kısa sürede yakalandı. Sağlık kontrolüne getirilen şahıs, bir gazeteciye tekme savurup, "Sanki adam öldürdük. Ne çekiyorsun?" dedi.

7 aracın lastiğini patlattı, yakalanınca "sanki adam öldürdük" dedi
[Fotograf: İHA]

Susurluk ve Delice Sokak’ta meydana gelen olayda, 25 yaşındaki F.D. isimli şahıs, park halinde toplam 7 aracın tekerleklerini bıçakla patlattı.

Araç sahiplerinin ihbarı üzerine harekete geçen Kocasinan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma Büro Amirliği ekipleri, tarafından yapılan çalışmalar sonucu F.D., Argıncık Alsancak Mahallesi 6204. Sokak’ta yakalandı.

7 aracın lastiğini patlattı, yakalanınca "sanki adam öldürdük" dedi

Şahıs, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Kayseri Devlet Hastanesi’nde bulunan Adli Tabipliğe getirildi.

F.D., burada kendisini görüntüleyen gazeteciye küfür edip tekme sallarken, "Sanki adam öldürdük. Ne çekiyorsun?" dedi. 

ETİKETLER
Kayseri
Sıradaki Haber
Isparta'da trafik kazası: 2 ölü, 2 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:07
Bakanlıktan "doğal gaz desteği" açıklaması
23:03
Selçuk Bayraktar: 2025'te ilk uydumuzu uzaya göndermiş olacağız
22:30
DSÖ'den, Gazze için Güvenlik Konseyi'ne mektup gönderen Guterres'e destek
22:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Yunanistan'a gidecek
21:36
Isparta'da trafik kazası: 2 ölü, 2 yaralı
21:23
Harbiye Askeri Müzesi'nde Cumhuriyetin 100. yılına özel sergi
Hakkari'deki kayak merkezi sezon için gün sayıyor
Hakkari'deki kayak merkezi sezon için gün sayıyor
FOTO FOKUS
Harbiye Askeri Müzesi'nde Cumhuriyetin 100. yılına özel sergi
Harbiye Askeri Müzesi'nde Cumhuriyetin 100. yılına özel sergi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ