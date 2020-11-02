Ege Denizi'ndeki 6, 6 büyüklüğündeki deprem, 30 Ekim Cuma günü saat 14.51'de İzmir'in Seferihisar ilçesinin 17 kilometre açığında kaydedilmişti.

Deprem sonrasında büyüklüğü 4’ün üzerinde 43 artçı olmak üzere, toplam 1148 artçı sarsıntı oldu.

Sahada toplam 7 bin 875 personel görev alıyor

Bölgede devam eden arama kurtarma çalışmaları için AFAD, JAK, STK’lar ve belediyelerden 7 bin 875 arama kurtarma personeli, 21 arama kurtarma köpeği ile 1090 araç görevlendirildi.

[Fotoğraf: AA]

Ege Bölgesi genelinde hissedilen deprem sonrasında İzmir başta olmak depremden etkilenen tüm illerde, alan tarama çalışmaları devam ediyor. Ayrıca Jandarma, Emniyet ve TSK tarafından JİKU, helikopter ve İHA desteğiyle havadan tarama ve görüntü aktarma çalışmaları yürütülüyor.

Deprem sonrasında, tüm Bakanlık ve İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezleri teyakkuza geçirilmiş; 41 AFAD İl/Birlik müdürlüğünden arama kurtarma personeli bölgeye sevk edilmiştir. Genelkurmay Başkanlığı’na ait 7 adet kargo uçağı ile personel ve araçların sevkiyatı 19 sorti ile gerçekleştirilmiştir. JAK ve sivil toplum kuruluşlarının arama kurtarma ekipleri bölgeye sevk edilmiştir. Sahil Güvenlik Komutanlığı, yürütülen arama kurtarma çalışmalarına 186 personel, 15 sahil güvenlik botu, 3 helikopter ve 1 dalış timi ile katıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı’ndan alınan bilgiye göre meydana gelen deprem sonrası 22 tekne battı, 23 tekne ve 1 kara aracı Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı, 43 tekne karaya oturdu. Sahil Güvenlik Komutanlığınca kurtarma çalışmaları devam ediyor.

[Fotoğraf: AA]

Geçici barınma merkezleri kuruluyor

Acil barınma ihtiyacının karşılanabilmesi amacıyla bölgeye AFAD ve Türk Kızılay tarafından 3.545 çadır, 57 genel maksat çadırı, 24.382 battaniye, 13.280 yatak, 5.500 uyku seti, 2.657 mutfak seti ve 4 duş-WC konteyner gönderildi.

Aşık Veysel Rekreasyonu Alanı’na 850, Ege Üniversitesi kampüs alanına 120, Bornova Eskişehir Stadı’na 210, Buca Hipodromu’na 194, Buca Stadında 152, Seferihisar ilçesi Sığacık bölgesine 90 ve ihtiyaç duyulan muhtelif noktalara 248 adet olmak üzere, İzmir genelinde 1.864 adet çadır kurulumu tamamlandı, 2 bin 38 çadır kurulum aşamasında.

Çalışma grupları, bölgedeki faaliyetlerini sürdürüyor

Beslenme hizmeti kapsamında, bölgede 220.559 kişi/öğün yemek hizmeti sağlandı. Ayrıca, 34.698 sıcak içecek, 7916 soğuk içecek, 118.083 ikram malzemesi ve 68.414 adet su dağıtıldı.

Bölgede hasar tespit çalışmaları için Çevre ve Şehircilik Bakanlığından 910 ve Tarım ve Orman Bakanlığından 256 personel olmak üzere toplam 1166 personel görevlendirildi.

Psikososyal çalışma grubundan 269 personel 25 araç ile sahada çalışmalara katılmakta olup 522 hanede 1.542 kişi ile görüşüldü. Ayrıca 2 mobil sosyal hizmet merkezi aracı bölgeye sevk edildi.

[Fotoğraf: AA]

Güvenlik ve trafik çalışma grubundan 245 çevik kuvvet, 32 trafik personeli olmak üzere 277 personel olay yerine yönlendirildi. Teknik destek ve ikmal kapsamında toplam 296 iş makinesi ve 328 personel görev yapıyor.

UMKE ve 112 Acil Yardım ekiplerinden 234 araç ve 835 personel bölgede görevlendirildi. Bölgeye 3 farklı operatörden toplam 38 adet mobil baz istasyonu sevk edildi, 30 tanesi kuruldu.

Deprem bölgesine toplam 24 milyon TL kaynak gönderildi

Çalışmalarda kullanılmak üzere AFAD Başkanlığı tarafından 13.000.000 TL, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizm. Bak. tarafından 5.000.000 TL, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 6.000.000TL’lik kaynak aktarılmıştır.

Afetzede vatandaşlara yapılacak yardımlar

Yıkılmış veya yıkılacak binalara ilişkin, eşyasını alamayan vatandaşlara hane başına 30.000 TL eşya yardımı yapılacaktır. İzmir'deki depremde yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı evlerin sahiplerine 13.000 TL, bu durumda olan kiracılara 5.000 TL taşınma ve kira yardımı yapılacak.

Seferihisar’da yapılan hasar tespit çalışmalarına göre sahil bölgesinde zarar gören esnafın zarar durumuna göre, Valilik tarafından yardım yapılacak.

[Fotoğraf: AA]

AFAD'dan önemli uyarılar

*Afet bölgesindeki hasarlı yapılara kesinlikle girilmemesi gerekmektedir.

*Yardıma ihtiyaç duyabilecek bebek, çocuk, yaşlı ve engellilere destek olunmalıdır.