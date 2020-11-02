Haber Giriş: Kaynak: AA
İzmir'de can kaybı 79'a yükseldi
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir'deki depremde vefat edenlerin sayısının 79'a yükseldiğini duyurdu.
AFAD'dan yapılan açıklamada, deprem nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 79, yaralananların sayısının ise 962 olduğu belirtildi.
Yaralananlardan 743'ünün tedavilerinin ardından taburcu edildiği, 219'unun ise tedavisinin sürdüğü bildirilen açıklamada, İzmir'de 8 binada arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.
Etiketler: Son DakikaSon Güncelleme: 2 Kasım 2020 Pazartesi 06:54
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