TRT Haber 07.01.2026 08:22

63 ilde uyuşturucu operasyonu: 424 şüpheli yakalandı

63 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik jandarma tarafından son 2 haftadır düzenlenen operasyonlarda 424 şüpheli yakalandı, 162'si tutuklandı.

63 ilde uyuşturucu operasyonu: 424 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Yerlikaya, 63 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik son 2 haftadır düzenlenen operasyonlazda; 1 ton 343 kilogram uyuşturucu madde ile 178 bin 615 uyuşturucu hap ele geçirildiğini açıkladı. 

424 şüphelinin yakalandığını belirten Bakan Yerlikaya, 162'sinin tutuklandığını, 70'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandığını ve diğerlerinin işlemlerinin devam ettiğini söyledi.

 

"Zehir tacirleriyle mücadelemiz amansız sürüyor"

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından detayları paylaştı:

"Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlıklarınca; Antalya, Adana, Ağrı, Afyonkarahisar, Aydın, Ankara, Aksaray, Adıyaman, Balıkesir, Batman, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Elazığ, Eskişehir, Erzincan, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Kastamonu, Kahramanmaraş, Kayseri, Karabük, Karaman, Konya, Kocaeli, Kırıkkale, Kırşehir, Mardin, Malatya, Manisa, Mersin, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Sakarya, Siirt, Sivas, Sinop, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Trabzon, Uşak, Van, Yalova, Yozgat ve Zonguldak’ta 4 bin 644 narkotik ve asayiş ekibi, 14 bin 924 personelin katılımıyla operasyonlar düzenledik.

Vatandaşlarımızın bilmesini isterim ki; zehir tacirleriyle mücadelemiz amansız sürüyor, sürmeye de devam edecek."

Yerlikaya, operasyonlarda emeği geçenleri tebrik etti.

