Çok Bulutlu 3.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 07.01.2026 03:01

216 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı

Kütahya polisi, çeşitli suçlardan hakkında 216 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlüyü İstanbul'da yakaladı.

216 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, firari hükümlü Mine U'nun, İstanbul'un Kartal ilçesindeki bir adreste saklandığını belirledi.

Eve baskın düzenleyen ekipler, 232 suç kaydı bulunan firari hükümlüyü yakaladı.

Mine U'nun, 209 "hırsızlık", 16 "konut dokunulmazlığı ihlali", 3 "yağma", 3 "mala zarar verme" ve "basit yaralama" suçlarından kaydının bulunduğu bildirildi.

Çeşitli illerde kapı kilidinin dilini açma yöntemiyle çok sayıda evden hırsızlık yaptığı öğrenilen hükümlünün, polis merkezindeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edileceği belirtildi.

ETİKETLER
Kütahya
Sıradaki Haber
Trabzon'da toprak kaymasında hasar gören 6 katlı bina tahliye edildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
04:31
Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 5,2 büyüklüğünde deprem
04:29
BM'den Nijerya'da 50 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıya kınama
04:26
Trump: Venezuela'daki yönetim ABD'ye 30 ila 50 milyon varil petrol verecek
04:23
Trabzon'da toprak kaymasında hasar gören 6 katlı bina tahliye edildi
01:35
Beyaz Saray: ABD, Grönland'a sahip olmak için tüm seçenekleri değerlendiriyor
01:20
Drift atan sürücüye 60 bin lira ceza
Kahramanmaraş kent merkezinde son 57 yılın en düşük sıcaklığı yaşandı
Kahramanmaraş kent merkezinde son 57 yılın en düşük sıcaklığı yaşandı
FOTO FOKUS
Bakan Fidan: Barışa oldukça yakın durumdayız
Bakan Fidan: Barışa oldukça yakın durumdayız
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ