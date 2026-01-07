Trabzon'da toprak kaymasında hasar gören 6 katlı bina tahliye edildi

Hürriyet Mahallesi'nde akşam saatlerinde yamaçtan kopan kaya parçaları ve toprak birikintisi, 6 katlı apartmanın giriş katına ulaştı.

Kaya parçaları ve toprak nedeniyle binanın bazı kısımlarında hasar oluştu. Heyelanı fark eden vatandaşlar, binayı boşalttı.

İhbar üzerine bölgeye polis, AFAD, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Apartmanda yaşayan vatandaşlar, heyelan nedeniyle oluşabilecek risklere karşı geçici olarak binadan tahliye edildi.

AFAD ve belediye ekiplerinin alandaki çalışmaları devam ediyor.