Haber Giriş: 7 Şubat 2023 Salı 19:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
6 yaşındaki Eymen enkazdan sağ kurtarıldı
Bahçelievler Belediyesi Arama Kurtarma Birliği ekipleri, Hatay'da 7 katlı binanın enkazından 6 yaşındaki Eymen'i kurtarmayı başardı.
Kahramanmaraş merkezli toplamda 10 ili etkileyen depremlerden etkilenen bölgelerde ekiplerin arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
Bahçelievler Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Bahçelievler Belediyesi Arama Kurtarma Birliği görevlileri, depremin yoğun olarak etkilediği Hatay'ın Antakya ilçesi Odabaşı Mahallesi'nde çalışmalara devam ediyor.
Ekiplerin arama kurtarma faaliyeti yaptığı çöken 7 katlı binanın enkazında kalan 6 yaşındaki Eymen, saat 17.50 sıralarında kurtarıldı.
Eymen'in sağlık durumunun iyi olduğu, annesini enkazdan çıkarma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.
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