Tarım ve Orman Bakanlığının başlattığı "Genç Çiftçiye Hibe Hayvan" projesinde talep sahiplerine, "küpe kayıtlarında şartnameye uyan ancak fiziken uymayan" hayvanları vererek devleti ve vatandaşları dolandırmaya çalışan şirketlere yönelik operasyonda 30 zanlı yakalandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, kırsal kalkınma destekleri kapsamında 2018 yılında tamamlanmak üzere "Genç Çiftçi Projesi"ni hayata geçirdi.

Proje kapsamında 44 bin 50 büyükbaş ve 132 bin 431 küçükbaş hayvanın hibe yoluyla ihtiyaç sahibi çiftçilere dağıtımı planlandı.

Bakanlık, projenin yürütülmesi için Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) ile Tarım Reformu Genel Müdürlüğünü görevlendirdi ve 2 kurum arasında projenin yürütülmesine ait detayları içeren protokol hayata geçirildi.

Alınan bilgiye göre, proje kapsamında işi alan belli şirketlerin teknik şartnamede belirtilen özelliklere uymayan hayvanlardan temin ettiği, kulak küpeleri ve pasaportları veterinerlere rüşvet karşılığı ürettirdiği ve talep sahiplerine, "küpe kayıtlarında şartnameye uyan ancak fiziken uymayan" hayvanları vererek devleti ve projeden faydalanmak isteyen vatandaşları dolandırmaya çalıştığı belirlendi.

Suç örgütüyle ilgili bilgi alınması üzerine, Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı ve Ardahan İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince suç örgütüne yönelik geçen yıl ekim ayından itibaren fiziki takip başlatıldı.

Fiziki takip yürütülen suç örgütüne Ardahan, Erzurum, Kars ve Yozgat'ta düzenlenen operasyonlarda 2 bin 940 hayvan kulak küpesi, 350 hayvan pasaportu ve 11 hayvan kulak küpesi pensesi ele geçirildi.

Projenin vatandaş gözünde yanlış algılanmasına neden olan, projeyi suistimal ederek haksız kazanç sağlayan ve devleti zarara uğratan suç örgütüne yönelik bugün Ankara, Erzurum, Kars, Van, Aydın ve Ardahan'da eş zamanlı operasyon yürütüldü. 9 şirket çalışanı, 7 hayvan toplayıcısı, 12 veteriner hekim ve 2 veteriner teknikeri gözaltına alındı.

Ardahan Cumhuriyet Başsavcılığınca suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve örgüt faaliyeti kapsamında rüşvet almak/vermek, resmi belgede sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık şüphesiyle soruşturma yürütüldüğü bildirildi.

Kaynak: AA