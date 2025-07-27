6 ilde alevlerle mücadele sürüyor

Gürsu İpekyolu Mahallesi'ndeki Gürsu TOKİ Konutları ile Kestel ilçesi Ağlaşan Mahallesi arasında bulunan ormanlık alanda akşam üzeri çıkan yangını söndürmek için çalışmalar aralıksız sürdürülüyor.

Rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen yangına müdahale çalışmalarına vatandaşlar da destek veriyor.

Karahıdır ve İğdir mahalleleri tedbiren tahliye edildi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bursa Valisi Erol Ayyıldız ve AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan ile yangın bölgesine giderek incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı.

Uraloğlu, Bursa Orman Bölge Müdürlüğü Yangın Koordinasyon Merkezi'nde yaptığı açıklamada, Orhaneli tarafındaki yangının, ciddi şekilde daraltıldığı, Karahadır ve İğdir köylerinin tahliye edildiği bilgisini paylaştı. Uraloğlu, Gürsu ve Kestel ilçeleri arasındaki yangının 100-110 hektarlık alanda etkili olduğunu tespit ettiklerini dile getirerek, hava kararıncaya kadar 13 hava aracının etkin bir şekilde müdahale ettiğini anlattı.

Yerleşim yerlerinde risk almama adına çok net bir talimat verdiklerini vurgulayan Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Karahıdır Mahallesi, bu anlamda boşaltıldı ve hemen devam eden saatlerde de Karahıdır'a kadar yangınını ulaştığını, birkaç tane evin etkilendiğini ama orada alınan önlemler sayesinde Karahıdır'ın birkaç binanın etkilenmesiyle şimdilik kurtarıldığını söyleyebilirim. Oradan 700 civarında vatandaşımız tahliye edildi. Oradan yangın biraz daha batı yönde, rüzgarın etkisiyle ilerleyerek İğdir Mahallesi'ne ulaştı. Oradan da yine 600 civarında vatandaşımız tahliye edildi ve gerekli önlemler alındı. Halihazırda mücadele devam ediyor. Henüz yangının sıçraması, söz konusu değil. Yakından takip ediyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığı ile gerekli koordinasyonu sağladık, sabah gün açmasıyla hava araçları, uçma kabiliyeti yakaladığı andan itibaren tekrar havadan da etkin bir şekilde müdahale etmeye devam edeceğiz."

"Gürsu'daki TOKİ konutları için birinci derecede tehdit yok"

Bakan Uraloğlu, sahada 500'ün üzerinde görevli personel, 150'nin üzerinde yangına müdahale edebilecek araç olduğunu belirterek, "Yakın illerde özellikle kamu kurumlarından arazöz, su taşıyabilecek araçları da koordine ettik. Sabaha kadar onların bölgeye intikal etmesini sağlayarak inşallah yangını daha da büyümeden bu şekilde söndürmüş oluruz" dedi.

Uraloğlu, Gürsu ilçesindeki TOKİ konutlarına da yangının ulaştığı, oranın ciddi risk altında olduğu ile ilgili söylentiler olduğunu aktararak, "Orada 2 bin 200 civarında konut var. Şu an için net olarak şunu söyleyebilirim, oraya ulaşmış bir yangın, birinci derecede bir tehdit yok. Biz de yakından takip ediyoruz. Orada bir tahliye de yok" diye konuştu.

Bakan Uraloğlu, riskten dolayı Eskişehir istikametinden gelen otoyol bağlantısının ihtiyaten trafiğe kapatıldığını, yangın bölgesindeki hayvan barınağının da alevler ulaşmadan tahliye edildiğini sözlerine ekledi.

1163 personel ve 496 araçla yangına müdahale ediliyor

Gürsu ilçesine doğru ilerleyen yangın nedeniyle kırsal Karahıdır Mahallesi'nin tedbiren boşaltılmasının ardından alevlerin yaklaştığı İğdir Mahallesi de tahliye edildi.

Daha sonra yangının büyümesi üzerine Osmangazi ilçesine bağlı Avdancık Mahallesi'ndeki vatandaşlar da tahliye edildi.

Gece boyunca 1163 personel ve 496 araçla aralıksız sürdürülen yangını kontrol altına alma çalışmalarına gün ağarmasıyla beraber havadan müdahale de yeniden başladı.

Ekiplerin karadan ve havadan müdahalesi devam ediyor.

Bursa Çevre Yolu ulaşıma açıldı

Dün saat 23.00 civarı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından trafiğe kapatılan Bursa Çevre Otoyolu'nun Yıldırım kavşağı ayrımı-Bursa Doğu kavşağı ile Bursa Doğu kavşağı-Turanköy kavşağı, yeniden ulaşıma açıldı.

Uşak

Uşak'ın Sivaslı ilçesinde meşelik alanda başlayıp ormana sıçrayan yangın, ikinci gününde havadan ve karadan müdahaleyle söndürülmeye çalışılıyor.

Ketenlik köyü yakınlarında dün saat 13.00 sularında başlayan yangına müdahale gece boyunca devam etti.

Yangına havanın aydınlanmasıyla yeniden hava müdahalesi başladı.

Denizli Orman Bölge Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, itfaiye ile AFAD'ın yer aldığı yangının ikinci günündeki çalışmalara, 614 personel, 36 arazöz, 20 su tankeri, 20 iş makinesi ve hava araçları katılıyor.

Yangında, Ketenlik ile Erici köylerinde 5 ev, 4 ahır yandı, 769 kişi ve 318 ev tahliye edildi. Bu köylerde 25 hayvan kurtarılırken, 17 hayvan ise telef oldu.

2 mahalle ve 1 köy daha tahliye edildi

Şiddetli rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılan yangın nedeniyle Ketenlik köyüne bağlı Horzumlar ve Tekeli mahalleleri ile Erice köyü de tahliye edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ve AFAD ekiplerinin bölgedeki tahliye işlemleri sürüyor.

Öte yandan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünün hasar tespit çalışmalarına başladığı öğrenildi.

Karabük

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, 4. gününde söndürülmeye çalışılıyor.

Safranbolu ilçesi Çavuşlar köyü Mezarlık mevkisindeki ormanlık alanda çarşamba günü saat 14.42'de çıkan yangının söndürülmesi için ekiplerin çalışması devam ediyor.

Yoğun dumanla kaplı bölgede, gündüz helikopter destekli yürütülen söndürme çalışmaları gece boyunca da karadan sürdürülüyor.

Zaman zaman alevlerin ve dumanın arttığı bölgede, yangının söndürülmesi için çalışmalar devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Orman Genel Müdürlüğü, AFAD, Kızılay, jandarma, belediyeler, DSİ, il özel idareleri, Kardemir ve sivil toplum kuruluşlarının destek verdiği yangını söndürme çalışmalarında 2 uçak ve 23 helikopter yer alıyor.

Ayrıca bölgeye yangın yönetim aracı da konuşlandırıldı.

Öte yandan, Merkez ilçeye bağlı Cemal Ovası köyü ile Cumayanı köyündeki bir mahalle tahliye edildi. Yangın nedeniyle boşaltılan köy sayısı 18'e, mahalle sayısı ise 50'ye yükseldi.

Karabük Valiliği, orman yangını nedeniyle trafik güvenliği açısından kapatılan Karabük-Ankara kara yolunun kontrollü olarak ulaşıma açıldığını bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, çarşamba günü Ovacık ilçesinde çıkan orman yangınının kontrol altına alındığını bildirmişti.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

Çamlıbel Mahallesi kırsalında ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye, Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğüne, 6 itfaiye, 38 arazöz, 7 ilk müdahale aracı, 8 su tankı, 15 dozer sevk edildi.

Alevlerin etkilediği bölgede 3 ev yandı, 130 kişi AFAD ve jandarma tarafından güvenli bölgeye tahliye edildi.

Havanın kararmasıyla birlikte yangın söndürme helikopteri müdahaleye ara verdi.

Yangına müdahale eden ve dumandan etkilenen 6 Orman Bölge Müdürlüğü personelinden 5'i hastaneye sevk edildi.

"Vatandaşlarımızın can emniyeti için onları sağlam bölgelere alıyoruz"

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, yaklaşık 400-450 hektar ormanlık alanda etkili olan yangına tüm imkanlarla müdahale edildiğini belirtti.

Havanın kararmasıyla birlikte havadan müdahalenin sonlandığını, yangın müdahale araçlarının sayısını artırarak mücadelenin devam ettiğini ifade eden Ünlüer, "Arkadaşlarımız tüm imkanlarla yangına müdahale ediyorlar. Yaklaşık 38 arazözümüz ve çok sayıda da inşaat firmalarımıza ve belediyelerimize ait itfaiye araçlarıyla beraber yangın bölgesinde müdahale sürüyor" diye konuştu.

Yangın riski altındaki 18 evin boşaltıldığını, 3 evin yandığını kaydeden Ünlüer, şunları söyledi:

"Şu ana kadar herhangi bir can kaybımız yok çok şükür. Vatandaşlarımızın can emniyeti için onları sağlam bölgelere alıyoruz. Yoğun bir şekilde çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah kısa bir sürede de yangını kontrol almak için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz."

Elazığ

Elazığ'ın Sivrice ilçesi Dikmen köyü kırsalında otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler rüzgarın da etkisiyle yayıldı.

Bölgeye sevk edilen Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangına müdahale ediyor.

Arazinin dağlık olması nedeniyle yangın söndürme çalışması güçlükle sürdürülüyor.

Valilik açıklaması

Elazığ Valiliğinden yapılan açıklamada, yangına Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 arazöz, 1 greyder, 2 ilk müdahale aracı, 1 dozer ve 24 personelin müdahale ettiği bildirildi.

Çalışmalara İl Özel İdaresi, Sivrice Belediyesi, jandarma ve köy halkının da destek verdiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yangın, seyri itibarıyla müdahale imkanı bulunmayan sarp ve kayalık bölgede devam etmektedir. Köy yerleşim alanlarını tehdit edebilecek durumlara karşı gerekli tüm önlemler alınmıştır. Gece olması nedeniyle hava araçlarının kullanımı mümkün olamamakta; yangının en kısa sürede kontrol altına alınması için ekiplerimiz yoğun bir mücadele yürütmektedir."

Mersin

Mersin'in Silifki ilçesinde Çadırlı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün başlayan yangının tamamen söndürülmesi için ekiplerin çalışmaları sürdü.

Gece çalışmalara ara veren söndürme helikopterleri de sabahın ilk ışıklarıyla havadan müdahaleye yeniden başladı.

Büyük ölçüde kontrol altına alınan yangın nedeniyle Çadırlı ve Bahçederesi mahallelerindeki bazı ev, kümes ve ahırlar zarar gördü.

Vatandaşlardan Mehmet Eser, gazetecilere, Bahçederesi Mahallesi'ndeki ev ve bahçesinin yandığını, 25 kümes hayvanının da telef olduğunu söyledi.

Emre Kılıç da mahallenin tahliye edilmesi nedeniyle dün evindeki eşyaları güvenli bölgeye taşıdığını, alevlerin büyük ölçüde kontrol altına alınmasının ardından ikametine döndüğünü anlattı.

4 mahalle tedbiren boşaltılmıştı

Çadırlı Mahallesi'ndeki ormanlık alanın 3 noktasında dün henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkmış, alevlere 8 helikopter, 4 yangın söndürme uçağı, 110 kara aracı ve 526 personele müdahale edilmişti.

Yangının etkili olduğu Çadırlı, Bahçederesi, Kocapınar ve Kırtıl mahalleleri tedbiren boşaltılmış, dumandan etkilendikleri için hastaneye kaldırılan 4'ü personel 8 kişiden 7'si taburcu edilmişti.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Silifke'deki yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığını açıklamıştı.

GSB yurtları yangından etkilenen vatandaşların hizmetinde

Öte yandan, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Bakanlık yurtlarının yangından etkilenen vatandaşlara hizmet vereceğini açıkladı.

Bakan Osma Aşkın Bak, X hesabından yaptığı paylaşımda, "GSB yurtlarımız, yangından etkilenen illerimizde evlerini boşaltmak zorunda kalan vatandaşlarımızın hizmetindedir" ifadelerini kullandı.