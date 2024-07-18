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Türkiye
TRT Haber 18.07.2024 09:18

6 il için "sarı" uyarı: Kuvvetli yağışa dikkat

Doğu Anadolu'nun Kuzeydoğusu ile Orta Karadeniz'de beklenen kuvvetli yağış nedeniyle 6 il için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.

6 il için "sarı" uyarı: Kuvvetli yağışa dikkat
[Fotograf: AA]

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri ile Ağrı'nın kuzey kesimleri, Orta Karadeniz'de Samsun'un doğusu ile Ordu çevrelerinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

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Ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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