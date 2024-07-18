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Türkiye
AA 18.07.2024 09:15

İzmir merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 6 gözaltı

İzmir merkezli 3 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 6 gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock kullanan ve bu içeriklerde isimleri geçen, Bank Asya'da artan ve şüpheli işlem bilgileri tespit edilen 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ekipler, İzmir'in Tire ilçesi ile Gaziantep ve Yalova illerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı, 4 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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