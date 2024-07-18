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Türkiye
AA 18.07.2024 07:49

13 ilde "SİBERAĞ-1" operasyonu: 35 gözaltı

13 ilde düzenlenen “nitelikli dolandırıcılık, bilişim sistemine girme, yasa dışı bahis ve çevrimiçi çocuk müstehcenliği” suçlarına yönelik düzenlenen “SİBERAĞ-1” operasyonlarında 35 şüpheli yakalandı.

13 ilde "SİBERAĞ-1" operasyonu: 35 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; il jandarma komutanlıklarınca Zonguldak, İstanbul, Adana ve Ankara merkezli Bursa, Hatay, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Tekirdağ ve Burdur'da "nitelikli dolandırıcılık, bilişim sistemine girme, yasa dışı bahis ve çevrim içi çocuk müstehcenliği" suçlarına yönelik operasyon düzenlendiğini belirtti.

Yüksek kazanç vaadiyle dolandırdılar

Operasyonlarda hesaplarında 3 milyar 600 milyon lira para hareketliliği bulunan 35 şüphelinin yakalandığını anlatan Yerlikaya, şu bilgileri verdi:

"Zonguldak merkezli İstanbul ve Bursa'daki operasyonlarda, sosyal medya üzerinden 'kredi kartı aidatı ödemesi' vaadiyle vatandaşlarımızı dolandırarak haksız kazanç sağladığı tespit edilen 9 şüpheli yakalandı. İstanbul'da yasa dışı bahis suçuna aracılık ederek oynanmasına imkan sağlayan ve sahte kripto uygulaması üzerinden 'yüksek kazanç elde etme' vaadiyle vatandaşlarımızı dolandırarak, haksız kazanç sağladığı tespit edilen 8 şüpheli yakalandı.

Adana merkezli Hatay, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki operasyonlarda, sosyal medya platformu üzerinden kiralık ev ilanları verip, 'kira bedeli, kapora, emlakçı masrafları' adı altında vatandaşlarımızı dolandırarak, haksız kazanç sağladığı tespit edilen 6 şüpheli yakalandı.

Ankara merkezli Batman, Diyarbakır ve İstanbul'daki operasyonlarda, internet ortamında kişisel verilerin sorgu paneli üzerinden, ücret karşılığında sorgulanmasına imkan sağladığı tespit edilen 4 şüpheli yakalandı. Ayrıca Gaziantep, Tekirdağ ve Burdur'da Ulusal Kayıp ve İstismara Uğramış Çocuklar Merkezi (NCMEC) raporları ve açık kaynak araştırması sonucunda çocuk ve yetişkinlere ait müstehcen görüntüleri depoladığı ve yayınladığı tespit edilen 8 şüpheli yakalandı."

Bakan Yerlikaya, ruhsatsız tabancalar, çok sayıda dijital materyal ile çok miktarda döviz ve Türk lirası ele geçirildiğini kaydederek, operasyonları yapan jandarmayı tebrik etti.

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Ali Yerlikaya Dolandırıcılık Kredi Kartı Dolandırıcılığı Zonguldak Şanlıurfa Gaziantep
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