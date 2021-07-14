Haber Giriş: 14 Temmuz 2021 Çarşamba 09:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
6 il için sağanak uyarısı
[Fotoğraf: Arşiv]
Meteoroloji'nin son hava tahminlerine göre 6 ilde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Yerel yağışların etkili olacağı illerde sıcaklık mevsim normallerinde olacak.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimleri ise yer yer çok bulutlu olacak.
Öğle saatlerinden sonra Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Ardahan ve Iğdır çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak etkisini gösterecek.
Sıcaklığın mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede, rüzgar kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.
Gün içinde en yüksek sıcaklığın Iğdır'da 34, Erzincan ve Ağrı'da 31, Kars'ta 26, Erzurum'da 25, Ardahan'da 22 derece olması bekleniyor.
Gece en düşük hava sıcaklığı ise Ardahan'da 10, Kars'ta 12, Ağrı ve Erzurum'da 15, Erzincan'da 19, Iğdır'da 20 derece kaydedildi.
Etiketler: Hava Durumu Meteoroloji Sağanak Erzurum Erzincan Kars Ağrı Ardahan Iğdır
Sıradaki Haber
Meteoroloji'den İstanbul'a "sağanak" uyarısı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz