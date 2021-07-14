Haber Giriş: 14 Temmuz 2021 Çarşamba 08:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Foça'daki orman yangını kontrol altına alındı
[Fotoğraf: AA]
İzmir'in Foça ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürüyor.
Yenifoça Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki makilik ve ormanlık alanda sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 1 uçak, 5 helikopter ve 12 arazöz sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
Etiketler: Yangın Orman Yangını İtfaiye
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