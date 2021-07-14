Haber Giriş: 14 Temmuz 2021 Çarşamba 04:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tekirdağ'da bekçilere silahlı saldırı: 1 şehit, 1 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde kavga ihbarına giden bekçiler silahlı saldırıya uğradı. Hastaneye kaldırılan bekçilerden biri şehit oldu, diğeri yaralandı.
Karadeniz Mahallesi TOKİ konutlarında kavga ihbarı üzerine bölgeye bekçiler sevk edildi.
Olay yerine giden bekçiler, bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Yaralanan bekçiler Gökşen Koşal ile Fırat Doğan, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Hastanede şehit oldu
Gökşen Koşal, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Doğan'ın tedavisi ise devam ediyor.
Saldırgan yakalandı
Özel harekat polisleri, mahallede güvenlik tedbiri aldıktan sonra operasyon başlattı. Şüpheli N.S. gözaltına alındı.
Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya, İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, İl Jandarma Komutanı Albay Osman Kılıç, olayın ardından hastaneye geldi.
Etiketler: Şehit
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