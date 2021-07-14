Haber Giriş: 14 Temmuz 2021 Çarşamba 09:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Meteoroloji'den İstanbul'a "sağanak" uyarısı
Marmara Bölgesi'nde, İstanbul ve Kocaeli çevreleri ile Kırklareli'nin kıyı, Sakarya'nın kuzey kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre, bölgede parçalı, yer yer çok bulutlu hava hakim olacak.
Sabah ve öğle saatlerinde, İstanbul ve Kocaeli çevreleri ile Kırklareli'nin kıyı, Sakarya'nın kuzey kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.
Bölgedeki hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek.
Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Etiketler: İstanbul Sağanak Kocaeli Meteoroloji Hava Sıcaklıkları
Sıradaki Haber
Foça'daki orman yangını kontrol altına alındı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz