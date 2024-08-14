59 ilde Narkoçelik-32 operasyonu: 520 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya uyuşturucu imal eden ve satanlara yönelik Narkoçelik-32 operasyonu yapıldığını duyurdu.

59 ilde gerçekleştirilen operasyonlar; bin 300 ekip, 3 bin 250 personel, 18 hava aracı ve 46 dedektör köpek ile yapıldı.

5️⃣9️⃣ İlde Zehir Tacirlerinin Yerel Suç Örgütlerine, Uyuşturucu Madde İmalatçılarına yönelik düzenlenen “NARKOÇELİK-32” operasyonlarında;

3️⃣ Ton 7️⃣4️⃣6️⃣ Kg Uyuşturucu Madde,

8️⃣6️⃣1️⃣ Bin 9️⃣0️⃣ adet Uyuşturucu Hap ele geçirildi❗



5️⃣2️⃣0️⃣ Zehir Taciri ve Sokak Satıcısı yakalandı.… pic.twitter.com/8YsIdbubM7 — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) August 14, 2024

3,7 ton uyuşturucu ele geçirildi

Polis, belirlediği adreslere yaptığı baskınlarda toplam 3 ton 746 kilogram uyuşturucu madde ile 861 bin adet uyuşturucu hap ele geçirdi.

Operasyonlarda 520 zehir taciri gözaltına alındı.

İstanbul'da yakalanan şüphelilerden 43'ü tutuklandı.