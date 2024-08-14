Açık 28.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
TRT Haber 14.08.2024 08:35

59 ilde Narkoçelik-32 operasyonu: 520 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 59 ilde düzenlenen 'Narkoçelik-32' operasyonlarında 520 zehir taciri ve sokak satıcısının yakalandığını

59 ilde Narkoçelik-32 operasyonu: 520 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya uyuşturucu imal eden ve satanlara yönelik Narkoçelik-32 operasyonu yapıldığını duyurdu.

59 ilde gerçekleştirilen operasyonlar; bin 300 ekip, 3 bin 250 personel, 18 hava aracı ve 46 dedektör köpek ile yapıldı.


3,7 ton uyuşturucu ele geçirildi

Polis, belirlediği adreslere yaptığı baskınlarda toplam 3 ton 746 kilogram uyuşturucu madde ile 861 bin adet uyuşturucu hap ele geçirdi.

Operasyonlarda 520 zehir taciri gözaltına alındı.

İstanbul'da yakalanan şüphelilerden 43'ü tutuklandı.

ETİKETLER
Ali Yerlikaya Narkotik Son Dakika Uyuşturucu
Sıradaki Haber
İzmir'deki orman yangınına müdahale sürüyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
09:26
AK Parti 23 yaşında
09:22
Piyasalarda gözler ABD'nin enflasyon verilerinde
09:18
Antalya'da gezi teknesi yandı
09:16
Üsküdar'da yolcu otobüsü İETT otobüsüne çarptı
08:34
İzmir'deki orman yangınına müdahale sürüyor
09:17
Malatya'da otobüs kazası: 22 yaralı
İtalya'da aşırı sıcaklar nedeniyle 22 kentte "kırmızı" alarm verildi
İtalya'da aşırı sıcaklar nedeniyle 22 kentte "kırmızı" alarm verildi
FOTO FOKUS
Aynı mağduru iki kez soydular
Aynı mağduru iki kez soydular
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ