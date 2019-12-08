Türkiye
5 metrelik kuyuya düşen köpeği itfaiye kurtardı08 Aralık 2019 Pazar 16:49 - Son Güncelleme 08 Aralık 2019 Pazar 16:55
Muğla'nın Fethiye ilçesinde, yaklaşık 5 metrelik su kuyusuna düşen köpeği itfaiye ekipleri kurtardı.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde, Eldirek Mahallesi Karşıyaka mevkiindeki bir evin bahçesinde bulunan su kuyusundan köpek sesi geldiğini duyanlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Fethiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.
Yaklaşık 5 metre derinliğinde ve dibinde su bulunan kuyuya merdiven yardımıyla inen bir itfaiye eri, köpeği iple bağladı.
İp yardımıyla kuyudan çıkarılan köpek, sahibine teslim edildi.
Köpeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: İHA