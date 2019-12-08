Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Güroymak Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü, Güroymak İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince 3 aydan bu yana yürütülen soruşturma kapsamında, "uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçunu örgütlü olarak işleyenlere yönelik çeşitli tarihlerde 29 operasyon düzenlendi.

Söz konusu operasyonlarda gözaltına alınan 66 kişiden 2'si tutuklandı, 64'ü de serbest bırakıldı. Şüphelilerin verdiği bilgiler doğrultusunda, 1'i kamu görevlisi 44 kişinin yakalanması amacıyla 4 Aralık'ta "Narko-Kıran 13" operasyonu başlatıldı.

4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlara 483 personel katıldı

Bitlis merkezli Van, İstanbul ve Muş illerinde önceden belirlenen adreslere 483 personelin katılımıyla gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda da 40 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerden 19'u tutuklandı, 11'i adli kontrol şartıyla, 10'u da jandarmadaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Firari 4 kişinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ve kullanma aparatı, 3 kuru sıkı tabanca, 70 kuru sıkı tabanca mermisi, 6 av tüfeği, 106 av tüfeği mermisi, hassas terazi, 50 tane 9 mm MKE tabanca mermisi, 3 örgütsel doküman, 38 cep telefonu ele geçirildi.

Çocukları ve gençleri uyuşturucudan korumak amacıyla, uyuşturucu madde imal eden, ticaretini yapanlara yönelik mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

Kaynak: AA