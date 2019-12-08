Türkiye
Van'da kar yağışı ulaşımı aksattı08 Aralık 2019 Pazar 13:24 - Son Güncelleme 08 Aralık 2019 Pazar 13:33
Van'ın Başkale ilçesinde kar yağışı, ulaşımın aksamasına neden oldu. Yolda kalan bazı sürücüler, karla mücadele ekiplerinin çalışmalarıyla ilerleyebildi.
[Fotoğraf: AA]
Van'ın Başkale ilçesinde sabah etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.
Van-Başkale kara yolunun 2 bin 730 rakımlı Güzeldere Geçidi'nde kara hazırlıksız yakalananlar zor anlar yaşadı. Karla kaplanan yolda ilerlemekte güçlük çeken sürücüler, araçlarına zincir takarak devam edebildi.
[Fotoğraf: AA]
Yolda kalan bazı sürücüler ise karla mücadele ekiplerinin kar kürüme çalışmasının ardından ilerleyebildi.
Başkale Belediyesi karla mücadele ekipleri ilçede kar küreme ve tuzlama çalışması başlattı.
Kaynak: AA
Etiketler: zincir Van ulaşım sağanak karla mücadele ekipleri Kar yağışı