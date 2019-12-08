Türkiye

Van'da kar yağışı ulaşımı aksattı

08 Aralık 2019 Pazar 13:24 - Son Güncelleme 08 Aralık 2019 Pazar 13:33

Van'ın Başkale ilçesinde kar yağışı, ulaşımın aksamasına neden oldu. Yolda kalan bazı sürücüler, karla mücadele ekiplerinin çalışmalarıyla ilerleyebildi.

[Fotoğraf: AA]