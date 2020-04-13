Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede havanın parçalı ve az bulutlu olması bekleniyor.

Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyrettiği bölgede, rüzgarın kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Gece en düşük sıcaklıklar Iğdır'da 4, Tunceli'de 1, sıfırın altında olmak üzere Kars ile Ardahan'da 9, Erzurum'da 7 ve Ağrı ile Erzincan'da 4 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek hava sıcaklığının Tunceli ile Erzincan'da 18, Iğdır'da 16, Ağrı ile Erzurum'da 11 ve Kars ile Ardahan'da 10 derece olması öngörülüyor.