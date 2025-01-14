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Türkiye
TRT Haber 14.01.2025 08:34

5 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda 41 gözaltı

İstanbul merkezli 5 ilde FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonda 41 şüpheli gözaltına alındı.

5 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda 41 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, silahlı terör örgütü FETÖ'nün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürdü.

Ekiplerce, örgüt içerisinde sözde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren, birbirleriyle ankesörlü telefonla irtibat kuran ve haklarında itirafçı beyanı bulunan aralarında 3'ü ihraç edilmiş 13 polis memuru, 2 astsubay, 2 araştırma görevlisi, icra müdürü, ticaret bakanlığı müfettiş yardımcısı, öğretmen, doktor ve emekli polis memuru ile kapatılan eski askeri okul öğrencilerinin de bulunduğu 50 şüpheli belirlendi.

İstanbul, Sivas, Zonguldak, Kocaeli ve Ankara'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 41 şüpheliyi yakaladı.

Adreslerdeki aramalarda ise çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi.

Zanlılar, işlemleri için emniyete götürüldü.

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