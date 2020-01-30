6,8 büyüklüğündeki depremin ardından Elazığ, Malatya, Diyarbakır, Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta 30 bin 848 binanın hasar tespit çalışması yapıldı. İncelenen yapılardan 547'si yıkıldı. Bin 30 personel hasarlı binaları tespit etmek için aralıksız çalışıyor.

Depremin ardından kira yardımları ve hasar tespit çalışmaları sürüyor. Valiliklere kurulan başvuru merkezlerinde vatandaşların talepleri alınıyor.

Başvuruların ardından, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri tek tek binaları inceliyor.

Başvuru merkezine gelen taleplere anında cevap veren hasar tespit ekipleri evlere geliyor. Tespitler yerinde inceleniyor. Öncelik binaların bodrum katlarına ve temellerine veriliyor.

Hasar tespit çalışmalarının bir haftada tamamlanması bekleniyor.

Haber: Mikail Kurban

Kamera: Muhammet Civelek