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Türkiye
TRT Haber 06.09.2024 07:06

5 il için 'sarı' uyarı: Kuvvetli yağış bekleniyor

Doğu Karadeniz'de kuvvetli yağış bekleniyor. Meteoroloji, 5 il için 'sarı' kodlu uyarıda bulundu.

5 il için 'sarı' uyarı: Kuvvetli yağış bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Doğu Karadeniz'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın, Ordu, Giresun, Trabzon'un batısı ve Artvin'in kuzeyinde yerel olarak kuvvetli, Trabzon'un doğusu ve Rize'de yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli olacağı tahmin ediliyor.

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Yağışların, bugün öğleden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor.

ETİKETLER
Sağanak Yağış Meteoroloji Ordu Giresun Trabzon Artvin Rize
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