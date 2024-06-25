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Türkiye
AA 25.06.2024 12:48

5 il için çok kuvvetli yağış uyarısı

Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde çok kuvvetli, Ordu, Giresun ve Trabzon'un iç kesimlerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Vatandaşlardan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olmaları istendi.

5 il için çok kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, yarın saat 02.00'den itibaren Orta ve Doğu Karadeniz'de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak, Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde çok kuvvetli, Ordu, Giresun ve Trabzon'un iç kesimlerinde kuvvetli olacak.

Söz konusu hava durumunun yarın saat 20.00'ye kadar sürmesi bekleniyor.

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Hava Durumu Sağanak Meteoroloji Yağış Ordu Giresun Trabzon Artvin Rize
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