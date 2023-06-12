5 ayda 1401 hasta hava yoluyla taşındı

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "2023'ün ilk 5 ayında helikopter ambulanslarla 534, uçak ambulanslarla 867 olmak üzere 1401 hastaya ulaşıldı. İlk müdahaleleri yapılan hastalar, ilgili sağlık kurumlarına taşındı. Hava ambulans ekiplerimize teşekkür ediyorum" sözlerini kullandı.

İLK 5 AYDA HAVA AMBULANSLARLA 1.401 HASTA



2023’ün ilk 5 ayında helikopter ambulanslarla 534, uçak ambulanslarla 867 olmak üzere, 1.401 hastaya ulaşıldı. İlk müdahaleleri yapılan hastalar ilgili sağlık kurumlarına taşındı. Hava ambulans ekiplerimize teşekkür ediyorum. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 12, 2023