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Türkiye
AA 12.06.2023 20:37

5 ayda 1401 hasta hava yoluyla taşındı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yılın ilk 5 ayında, helikopter ve uçak ambulanslarla 1401 kişinin hastanelere nakledildiğini açıkladı.

5 ayda 1401 hasta hava yoluyla taşındı
[Fotograf: AA]

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "2023'ün ilk 5 ayında helikopter ambulanslarla 534, uçak ambulanslarla 867 olmak üzere 1401 hastaya ulaşıldı. İlk müdahaleleri yapılan hastalar, ilgili sağlık kurumlarına taşındı. Hava ambulans ekiplerimize teşekkür ediyorum" sözlerini kullandı.


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