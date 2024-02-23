46 ilde 'Narkoçelik-2' operasyonu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından "Gençlerimizi ve geleceğimizi zehirleyen uyuşturucu tacirlerine göz açtırmayacağız. Her an enselerindeyiz. Bizden kaçamayacaklar" diyerek "Narkoçelik-2" operasyonu kapsamında açıklamalarda bulundu.

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüklerince; 498 ekip, bin 590 personel ve 24 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla Adana, İstanbul, Ankara, Batman, Antalya, Kırklareli, Tekirdağ, İzmir, Bursa, Konya, Kocaeli, Kütahya, Mersin, Samsun, Mardin, Osmaniye, Trabzon, Kayseri, Gaziantep, Yozgat, Diyarbakır, Giresun, Denizli, Karaman, Balıkesir, Bitlis, Şanlıurfa, Muğla, Sakarya, Edirne, Aksaray, Aydın, Eskişehir, Kahramanmaraş, Ordu, Düzce, Erzincan, Bolu, Malatya, Sivas, Erzurum, Niğde, Hatay, Elazığ, Kilis ve Kastamonu olmak üzere 46 ilde "Narkoçelik -2” Operasyonları düzenlendi.

Bakan Yerlikaya'nın yaptığı açıklamada bazı illerde ele geçirilen uyuşturucu miktarları, yakalanan zehir tacirleri ve sokak satıcıları şöyle;

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 327 kg metamfetamin, 53 kg esrar, 39 kg skunk, 9 kg kokain ve 41,5 kg kimyasal hammadde ele geçirildi. 14 sokak satıcısı yakalandı.

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 171 kg skunk ele geçirildi. 1 zehir taciri yakalandı.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 66,5 kg skunk ele geçirildi. 1 zehir taciri yakalandı.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 26 kg eroin ele geçirildi. 1 zehir taciri yakalandı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 12 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 1 zehir taciri yakalandı.



Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 24 bin adet sentetik ecza ele geçirildi. 1 zehir taciri yakalandı.

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 6 kg metamfetamin ele geçirildi. 1 zehir taciri yakalandı.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 101 kg esrar, 7 kg kimyasal hammadde ele geçirildi. 3 zehir taciri yakalandı.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 17 kg skunk, 3 kg kokain, 17 kg sentetik kannabinoid ele geçirildi. 1 zehir taciri yakalandı.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 56 bin adet sentetik ecza ele geçirildi. 1 zehir taciri yakalandı.

Mardin İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 70 kg metamfetamin, 28 kg kimyasal hammadde ele geçirildi. 4 sokak satıcısı yakalandı.