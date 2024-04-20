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Türkiye
TRT Haber 20.04.2024 04:46

43 il için "sarı" uyarı: Sağanak ve fırtına geliyor

Yurdun iç ve batı kesimlerinde beklenen kuvvetli yağış ve fırtına nedeniyle 43 il için "sarı" kodlu uyarı yapıldı.

43 il için "sarı" uyarı: Sağanak ve fırtına geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, bugün batı kesimlerden başlayarak Güney ve İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu ile batı ve orta Karadeniz'de beklenen rüzgarın, güney ve güneybatı yönlerinden fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Fırtına ile meydana gelebilecek ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksamalar, toz savrulması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Hava Durumu Uyarıları için tıklayın
Hava Durumu Uyarıları için tıklayın

Sağanak ve fırtına için sarı kodlu uyarı yapılan iller şöyle: 

Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Edirne, Eskişehir, Isparta, İstanbul, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Samsun, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Uşak, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Karaman, Kırıkkale, Bartın, Yalova, Karabük ve Düzce.

43 il için "sarı" uyarı: Sağanak ve fırtına geliyor

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