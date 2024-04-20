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Türkiye
AA 20.04.2024 03:08

Kontrolden çıkan araç park halindeki 14 otomobile çarptı

İstanbul Ümraniye'de kontrolden çıkan hafif ticari araç, park halindeki 14 araca çarparak durabildi.

Kontrolden çıkan araç park halindeki 14 otomobile çarptı
[Fotograf: AA]

23 Nisan Caddesi'nde sürücüsünün kimliği belirlenemeyen hafif ticari araç, yokuş aşağı giderken kontrolden çıktı.

Yol kenarında park halindeki 14 araca çarpan araç, bir süre ilerledikten sonra durabildi.

Kontrolden çıkan araç park halindeki 14 otomobile çarptı

Sürücü kazayı yara almadan atlatırken, araçlarda hasar oluştu.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler caddeyi tedbir amaçlı trafiğe kapattı.

Kontrolden çıkan araç park halindeki 14 otomobile çarptı

Kaza yapan sürücünün işlemler için polis merkezine götürüldüğü öğrenildi.

Araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından, cadde yeniden trafiğe açıldı.

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