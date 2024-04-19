Parçalı Bulutlu 14.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 19.04.2024 23:46

İstanbul'da "Sibergöz-31" operasyonu: 16 tutuklama

İstanbul merkezli 5 ilde, kendilerini banka çalışanı olarak tanıtıp mağdurları ikna ederek hesaplarındaki paraları üçüncü kişilerin hesaplarına aktardığı iddiasıyla gözaltına alınan 18 şüpheliden 16'sı tutuklandı.

İstanbul'da "Sibergöz-31" operasyonu: 16 tutuklama

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce düzenlenen "Sibergöz-31" operasyonunda yakalanan 18 kişinin polisteki işlemleri tamamlandı.

Kendilerini banka çalışanı olarak tanıtıp iletişime geçtikleri kişilere çeşitli yönlendirmelerde bulunarak mağdurların hesaplarındaki paraları havale ve EFT ile üçüncü kişilerin hesaplarına aktaran, 19 ayrı eylemde ilk belirlemelere göre yaklaşık 6 milyon lira haksız kazanç sağladığı tespit edilen şüpheliler, Küçükçekmece Adliyesi'ne götürüldü.

Savcılıktaki işlemlerinin ardından 18 şüpheliden 16'sı sevk edildikleri Küçükçekmece Sulh Ceza Hakimliğince "suç örgütü kurma ve üye olma" ile "kişinin kendisini kamu görevlisi olarak tanıtmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık" suçlarından tutuklandı. Hakimlik, 2 şüphelinin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 17 Nisan'da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen "Sibergöz-31" operasyonlarıyla 18 şüphelinin gözaltına alındığını ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildiğini belirtmişti.

ETİKETLER
İstanbul Dolandırıcılık
Sıradaki Haber
Afyonkarahisar'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:32
Ersin Tatar: KKTC, Türkiye ve Azerbaycan tıpta güç birliği yapmalı
00:33
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Çalışma Bakanlığımızın emeklilerle ilgili yaptığı çalışmalar var
00:48
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsmail Haniye'yi kabul edecek
00:05
BM: Sudan'da insan eliyle oluşturulan kriz çok büyük boyutta
23:57
Türkiye'nin yardımları Mısır'da
23:48
Irak Başbakanı Sudani: Erdoğan'ın ziyareti 'gelir geçer türden bir ziyaret' olmayacak
Muğla'da durgunsu kano yarışları başladı
Muğla'da durgunsu kano yarışları başladı
FOTO FOKUS
Gaziosmanpaşa'da toprak kayması
Gaziosmanpaşa'da toprak kayması
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ