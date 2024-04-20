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Türkiye
AA 20.04.2024 03:25

Bursa'da aranan 15 şüpheli yakalandı

Bursa'da, polis ekiplerince düzenlenen "huzur ve güven" uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 15 şüpheli yakalandı.

Bursa'da aranan 15 şüpheli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde Nilüfer, Osmangazi ve Yıldırım ilçelerinde 500 polisin katılımıyla yapılan "huzur ve güven" uygulamasında umuma açık yerler ile çeşitli iş yerlerinde denetim yapıldı.

3 bin 500 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yapıldığı uygulamada çeşitli suçlardan aranan 15 kişi yakalandı. Ruhsatsız olduğu belirlenen 3 işletme hakkında yasal işlem başlatıldı.

Sabit yol uygulamalarında ise 1329 araç kontrol edildi. Eksik evrakı olduğu tespit edilen 22 araç sürücüsüne toplam 150 bin 859 lira para cezası uygulandı.

Ayrıca araçlarda yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, 63 mermi, 52.98 gram bonzai, 2.55 gram metamfetamin, 5.70 gram esrar ve bir miktar kokain ele geçirildi. Üzerinde uyuşturucu bulunduğu belirlenen 11 kişiye adli işlem yapıldı.

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