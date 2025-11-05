Az Bulutlu 10.5ºC Ankara
TRT Haber 05.11.2025 08:15

41 ilde silah ve mühimmat kaçakçılarına operasyon: 135 gözaltı

41 ilde "silah ve mühimmat kaçakçılığına" yönelik dün eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda 95 adet ruhsatsız tabanca, 3 bin 116 adet kurusıkıdan çevrilmiş tabanca ele geçirildi, 135 şüpheli gözaltına alındı.

41 ilde silah ve mühimmat kaçakçılarına operasyon: 135 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adana, Erzincan, Van merkezli Ağrı, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Burdur, Bursa, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kastamonu, Kayseri, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Nevşehir, Ordu, Sakarya, Samsun, Sivas, Şırnak, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Yalova ve Zonguldak'ta "silah ve mühimmat kaçakçılığına" yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendiğini duyurdu.

Operasyonlarda 135 şüpheli yakalanırken 95 adet ruhsatsız tabanca, 3 bin 116 adet kurusıkıdan çevrilmiş tabanca, 31 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet el bombası ve 19 bin 467 adet silah parçası ele geçirildi.

Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı bilgilendirmede şunları aktardı:

"Bu şüphelileri yakalayarak hem ruhsatsız silahlarla işlenebilecek suçları engelledik hem de halkımızın huzurunu kaçıran çetelere ve organize suç örgütlerine silah temin edilmesinin önüne geçtik. Silah ve mühimmat kaçakçılığıyla mücadelemiz, yalnızca yasa dışı silah ticaretini değil, bu silahlarla işlenebilecek her türlü suçu da engellemeye yöneliktir. Emeği geçenleri tebrik tebrik ediyorum." 

