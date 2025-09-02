Açık 23.4ºC Ankara
DHA 02.09.2025 20:59

40 milyonluk yat, denize indirildikten 15 dakika sonra battı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde inşa edilen lüks yat, denize indirildikten 15 dakika sonra battı. Yatta bulunan sahibi ile 2 mürettebat ve kaptan yüzerek kıyıya çıktı.

Olay, saat 14.30 sıralarında Ereğli ilçesi kıyılarında meydana geldi. Yaklaşık 5 ayda yapımı tamamlanan ve İstanbul’dan gelen sahibine teslim edilen D.T. isimli lüks yat, tersaneden denize indirildikten 15 dakika sonra kıyıdan yaklaşık 200 metre açıkta yan yatıp, suya gömüldü.

Yatta bulunan sahibi, 2 mürettebat ve kaptan yüzerek kıyıya çıktı. İlk bilgilere göre yatın, mühendislik hatası nedeniyle battığı öne sürüldü. Yatın battığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.

Zonguldak Gemi
