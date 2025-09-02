İstanbul, yeni eğitim öğretim yılına 46 yeni okulla 'merhaba' diyor

İstanbul Valisi Gül, Zeytinburnu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde basın mensuplarına, 2025-2026 eğitim öğretim yılı hazırlıklarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

İstanbul'da yeni eğitim öğretim yılında yaklaşık 2 milyon 900 bin öğrencinin ve 170 bin öğretmenin ders başı yapacağını belirten Gül, "2025-2026 eğitim öğretim yılına İstanbul'umuz 46 yeni okul ile 'merhaba' diyor. Yapımı tamamlanan bu okullarımızla birlikte on binlerce öğrencimiz daha modern, donanımlı ve sağlıklı eğitim ortamlarına kavuşmuş olacak. Yeni açılan okullarımızın arasında ilkokullar, ortaokullar, liseler, anaokulları ve halk eğitim merkezleri bulunuyor." ifadelerini kullandı.

Vali Gül, kentteki okul binalarının durumuna ilişkin şunları söyledi:

"Artık İstanbul'da eğitim veren tüm okullarımız depreme dayanıklı. 2006 yılında kurulan İstanbul Proje Koordinasyon Başkanlığımız tarafından 1999 depreminden önce yapılan 1530 okul, depreme dayanıklılık konusunda incelendi. Bu okullardan 1336'sının riskli olduğu tespit edildi. 359'u yıkılıp yeniden yapıldı. 816'sı güçlendirme yoluyla depreme dayanıklı hale getirildi. 61 okulun yeniden yapım ya da güçlendirme çalışmaları sürüyor. 100 okulun ihale süreçleri devam ediyor. Kısaca, yeniden yapılması gerekenler yapıldı, güçlendirmesi gerekenler güçlendirildi. İstanbul'daki eğitim veren tüm okul binaları güvenli hale getirildi. Çocuklarımızın güven içinde eğitim görmesi bizim en öncelikli sorumluluğumuz. Hamdolsun, bunu yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz."

Yapımı devam eden okullar

İstanbul'un 39 ilçesinde kamu kaynakları ve hayırseverlerin desteğiyle 150 okulun inşasının devam ettiğini kaydeden Gül, "Özetlemek gerekirse, İstanbul’da eğitim büyümeye devam ediyor. İstanbul, geleceğini güvenle inşa ediyor. İstanbul, yarınlarına bugünden hazırlanıyor. Şunu çok iyi biliyoruz ki güvenli ve modern eğitim ortamları için yapılan bu yatırımlar, Türkiye Yüzyılı vizyonumuza güç katacak." diye konuştu.

İstanbul'da tekli eğitime geçmeyi hedeflediklerini vurgulayan Gül, "Halihazırda okullarımızın yüzde 78'inde, 2 bin 371 okulda tam gün eğitime devam edilirken, yüzde 22'sinde, 677 okulumuzda ikili eğitim veriliyor. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde, Milli Eğitim Bakanımızın öncülüğünde bu hedefimize en kısa sürede ulaşacağımıza yürekten inanıyorum." şeklinde konuştu.

Zeytinburnu'nda açıklama yaptığı alanın 42 bin metrekareye sahip bir kampüs olduğunu ve yeni açılan 46 okuldan 3'ünün burada yer aldığını açıklayan Gül, "Bu okullarımızdan Zeytinburnu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 24 dersliği ve 36 atölyesiyle 1370 öğrencimize, Şehit Büyükelçi Galip Balkar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 24 dersliği ve 39 atölyesiyle 289 öğrencimize, 40 oda ve 118 yataklı uygulama oteline sahip Zeytinburnu Mehmet İhsan Mermerci Turizm Meslek Lisesi ise 24 dersliği ve 39 atölyesiyle 475 öğrencimize ev sahipliği yapacak." dedi.

Vali Gül, daha sonra İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, Zeytinburnu İlçe Milli Eğitim Müdürü ve İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Çetinkaya eşliğinde alandaki okullarda incelemelerde bulundu.