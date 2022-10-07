Devletin zirvesi, İstanbul Kadıköy'deki Şah Kulu Sultan Dergahı ve Cemevinin yenilenen binasında düzenlenen törendeydi.

Dergah Dedesi Ali Doğan, gülbank duasını okudu. Ardından Tasavvuf, İrfan ve Meydan Meşkleri topluluğu sanatçıları tarafından deyişler söylendi.

Törende, hem Dergah'ın yenilenen binası hem de 4 yeni cemevinin açılışı eş zamanlı yapıldı.

Açılış heyecanı yaşanan yerlerden biri de Ankara'daki Aydıncık Cemevi'ydi. Cemevi, 255 metrekare alan üzerine kuruldu.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nce yaptırılan Hazreti İmam Hüseyin Cemevi de haftanın tüm günleri hizmet verecek.

Yapımı yarım kalan Elazığ Karakoçan Cemevi 1,8 milyon lira destekle tamamlanarak açılan cemevlerinden bir diğeri.

Erzincan Kemah'ta ise Zeynal Karakoç Cem ve Kültürevi'nin açılış heyecanı yaşandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törende 7 cemevinin temeli de atıldı. Onlardan biri de Kırklareli'deydi.

Temeli atılan Denizli, Kütahya, Kayseri, Burdur, Bilecik ve Aydın cemevlerinin ise en kısa sürede tamamlanması bekleniyor.