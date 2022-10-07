Bir kısmı apartman duvarına gömülmüş garip bir mezar. Bu mezarın hali de, hikayesi de ilginç.

İstanbul Fatih'te iki bina arasında kalmış küçük bir alan. Bu alanı diğerlerinden farklı kılan şey ise içerisinde Osmanlı döneminden kaldığı iddia edilen bir mezarlığın olması.

Cumhuriyet döneminde eklenen mezar taşına göre, bu mezar 4'üncü Murat döneminde idam edilen ünlü Şeyhülislam Müftü Hüseyin Efendi'ye ait.

“Şeyhülislamın kabrinin burada olduğuna dair bir verinin olmadığını söyleyen Kültürel Miras Koruma Müdürü Sümeyye Meryem Arslan, “Tarih haritalardan bin dokuz yüzlü yıllarda yapılan tarihi haritalardan bu alanda kısmi olarak duvarları mevcut binanın altında da kalacak şekilde beşe beş bir kagir yapının olduğunu görüyoruz. Ama bunun bir türbe midir? Ya da farklı bir yapı mı olduğuna dair de bir kayıtlarda bir bilgimiz yok” diye konuştu.

Tarihi kayıtlara göre Müftü Hüseyin Efendi Büyükçekmece'de idam edildi. Kayıtlar onun kumsalda gömüldüğünü belirtiyor. Ama insanlar, naaşının buraya getirildiğine inanıyor.

Binalardan birinin alt katında bulunan dairenin penceresi direkt mezara açılıyor ama bundan şikayet eden yok.

Aslında burada biri yatmıyor bile olabilir. Ancak insanlar bunun bir mezar olduğuna ve bir şeyhülislama ait olduğuna kendilerini fazlasıyla inandırmış görünüyor.

Mezarın gerçekliği araştırılacak

Bu mezarlık 2005 yılında Anıtlar Kurulu tarafından tescil edildi. 2020 yılı itibariyle de projelendirildi. Eğer gerçekten bir mezar varsa, kime ait olduğunu tespit edilip yakın bir tarihte restore edilmesi planlanıyor.

Bu soru işaretlerinin hepsini restorasyon aşamasına geçildiği zaman teyit etmiş olacaklarını ifade eden Arslan, şöyle konuştu:

“Tabii bir jeoradar yaptıracağız. Bu jeoradar sonucunda aşağıda defin olup olmadığını göreceğiz. Buna göre de bir projemizi belki revize edeceğiz, belki de imalat kısmına geçeceğiz. Eğer aşağıda bir defin varsa koruma kurulu kararıyla bir nakli kubur yapabiliriz.”

