Namık Kemal Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necati Muz tarafından 2016 yılında Tarım ve Orman Bakanlığı desteğiyle başlatılan proje kapsamında doğada, ziraatten uzak Uçmakdere mevkiinde 200 kovanda arı yetiştirilmeye başlandı.

İlaç yapımında kullanılacak arı ürünlerinin üretilmesi için 6 yıldır sürdürülen proje kapsamındaki hastalığa dayanıklı arıların bulunduğu kovanlar tahrip edildi.

Muz'un şikayetçi olması üzerine jandarma, söz konusu tahribatı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. Çevredeki güvenli kameraları incelemeye alındı.

"Yaklaşık 4 milyon arı telef edildi"

Muz, Şarköy ilçesi Uçmakdere Mahallesi'nde çalışma yürüttükleri alana kimliği belirsiz kişiler tarafından zarar verildiğini söyledi.

200 kovanın kullanılamaz hale getirildiğini anlatan Muz, "Yaklaşık 4 milyon arı telef edilerek, hastalıklara dayanıklı üstün arı ırkları da çalındı. Burada yerli imkanlarla organik ilaç ham maddesi üretilmesi hedefleniyordu. Arıların bazı hastalıklarını tedavi etmek ve insan sağlığında kullanılan arı ürünlerinin kalıntısız ve yüksek kalitede üretilmesi amaçlanıyordu" dedi.

Tekirdağ'da yürütülen milli arıcılık projesindeki 200 kovan yağmalandı, 4 milyon arı telef edildi.



Namık Kemal Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necati Muz, alanda yürütülen çalışmaları @trthaber'de değerlendirdi. https://t.co/5CnO84ODch pic.twitter.com/YSCDzK68jv — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 11, 2022

Muz, projenin milli imkanlarla desteklendiğini belirtti:

"10 dönüm izole alanda zirai tehditlerden uzakta, 200 kovan arıyla, hayvancılık projesi amacıyla çalışmaya başlamıştık. Trakya'nın farklı köylerinden toplanan genetik üstün arılarımız vardı. 6 yıl burada ıslah mücadelesi yaptık. Burada sadece bir hırsızlık yapılmadı. Bizim yıllardır biriktirdiğimiz genetik ırklar, projenin verileri de çalınmış oldu. Peteklere zarar verildiği için arılar ölmüş, bazıları kaçmış. Genetik materyal olan kovanlardan ana arılar çalındı."

Şarköy Jandarma Komutanlığına giderek şikayette bulunduklarını dile getiren Muz, bunu yapanların cezasız kalmaması için ellerinden geleni yapacaklarını aktardı.