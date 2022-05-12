Haber Giriş: 12 Mayıs 2022 Perşembe 09:39Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Otomobiliyle merdivenlerden indi
İstanbul Küçükçekmece’de bir sürücü metrobüsten inen yayaların kullandığı merdivenden otomobiliyle indi. O anlar kameraya yansıdı.
İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinin Yeşilova Mahallesi'nde bir sürücü, sokağın sonuna geldiğinde merdivenleri fark edince kısa bir süre duraksadı. Sürücü bir süre sonra merdivenlerden inmeyi tercih etti.
O sırada merdivenlerden çıkmakta olan bir yaya ise karşısında otomobili görünce şaşkınlığa uğradı.
Merdivenlerden indi, kaldırımdaki motora tepki gösterdi
Otomobil sürücüsü merdivenden indikten sonra kaldırım üstünde park halinde bulunan bir motosikleti görünce araçtan indi.
Sürücü, gürültüyü duyarak dışarı çıkan esnaflara “Motoru niye koydunuz ben yoluma gideceğim?” diyerek tepki gösterdi.
Esnaf tarafından sakinleştirilen sürücü aracına bindi ve yoluna devam etti.
Sürücünün, otomobille merdivenden indiği anlar ise kameraya yansıdı.
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